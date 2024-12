Amcham: Pesquisa aponta otimismo moderado para relação Brasil-EUA em 2025

No que tange ao comércio e aos investimentos entre o Brasil e os Estados Unidos em 2025, as expectativas empresariais se mostram moderadamente otimistas. Na sua escala de 1 a 100 pontos, o Termômetro de Negócios BR-EUA - indicador feito em parceria com a Tendências Consultoria e que a Amcham Brasil lança hoje - a perspectiva positiva atingiu 58,2 pontos. Na escala deste novo termômetro, valores acima de 50 pontos sinalizam mais otimismo, enquanto abaixo disso refletem menos otimismo. "Com o lançamento do Termômetro de Negócios BR-EUA, a Amcham oferece uma ferramenta periódica para monitorar o pulso do comércio e dos investimentos entre as duas maiores economias das Américas", avalia Abraão Neto, CEO da Amcham Brasil, para quem a moderação na expectativa dos empresários recai especialmente no eixo dos investimentos.

O indicador, de acordo com a Câmara, é baseado em levantamentos com empresas que participam ativamente do comércio ou realizam investimentos entre os dois países. Ele mensura expectativas para o aumento de trocas de bens e serviços e para os fluxos de investimento ao longo dos próximos 12 meses, além de capturar prioridades e desafios que moldam as decisões empresariais.

Ainda de acordo com a Amcham, o Termômetro de Negócios é calculado a partir da média ponderada de respostas a perguntas sobre investimentos e sobre comércio. Com um resultado parcial de 71,3 pontos, o eixo de investimentos foi o maior destaque. Outro destaque do termômetro são os 52,9% das empresas americanas que indicaram intenção de iniciar investimentos no Brasil. Entre os fatores essenciais para que americanos invistam no Brasil estão a estabilidade macroeconômica, o sistema tributário e a clareza regulatória, apontados como decisivos. Do lado de cá, 50% das empresas brasileiras pretendem expandir suas operações nos EUA, destacando como prioridades da relação a redução de barreiras comerciais, incentivos fiscais e financiamento competitivo.