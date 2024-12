Supersalários custaram mais de R$ 11 bi em 2023, aponta estudo

Um estudo inédito divulgado pelo Movimento Pessoas à Frente indica que as despesas acima do teto constitucional, os "penduricalhos" que inflam os supersalários, custaram mais de R$ 11,1 bilhões aos cofres públicos no ano de 2023. A pesquisa, feita a partir das informações dos contracheques dos integrantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, indica que 42,5 mil pessoas recebem acima de R$ 44 mil por mês, hoje o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que nivela o teto de vencimentos. Denominada "Além do teto: análise e contribuições para o fim dos Supersalários", a pesquisa foi conduzida pelo economista Bruno Carazza, também pesquisador e professor da Fundação Dom Cabral, por encomenda do Movimento Pessoas à Frente.

Na tarde desta quinta-feira, 19, foi votada em primeiro turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 31/2007, que foi apensada à PEC 45/24, e que trata do corte de gastos, aborda a questão dos supersalários.

O texto atual, uma alteração à proposta original do Executivo, permite a manutenção dos chamados penduricalhos. São considerados penduricalhos uma série de benefícios que não são contabilizados aos salários, tais como os auxílios creche, alimentação, saúde, livro, paletó, quinquênios, bônus por produtividade e até o chamado auxílio-peru (abono de Natal). Corazza explica que analisou as folhas de pagamento do Portal de Transparência do Executivo Federal, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da plataforma Dadosjusbr, que compila informações das unidades do Ministério Público, e da seção de dados abertos da Câmara dos Deputados. Foram pesquisados dados de mais de 1 milhão de servidores.

Segundo os dados, 93% dos juízes e 91,5% dos integrantes do Ministério Público recebem acima do teto salarial. Em contrapartida, apenas 0,7% dos profissionais da Câmara dos Deputados e 0,14% do Executivo Federal, incluindo civis e militares, ultrapassaram o teto. Apesar de reunir pouco menos de 40 mil pessoas, os integrantes do Judiciário do Ministério Público representam 70% do total daqueles que recebem supersalários. Segundo os dados, dos 42,5 mil que recebem acima de R$ 44 mil ao mês, 28.780, dos cerca de 31 servidores dessas carreiras furam o teto.

Já entre os cerca de 1 milhão de servidores do Executivo Federal, 13.568 (0,14%) civis e militares ganham penduricalhos e somam mais do que o limite constitucional. A maior parte está concentrada em poucas carreiras, tais como advogados públicos, diplomatas e militares. Já na Câmara dos Deputados, de um total de 21.448 servidores ativos, 152 (0,7%) receberam mais do que um ministro do STF. Corazza afirma que os R$ 11,1 bilhões são subestimados, já que há falta de dados abertos, transparentes e de fácil manuseio. "Apesar de ser significativa, é apenas uma amostra de todo o universo, já que não tivemos condições de pesquisar estados, municípios e mesmo os tribunais de contas", diz Corazza. "A conclusão mais relevante desse estudo é a de que qualquer discussão que a gente faça sobre supersalários precisa incluir o Judiciário e o Ministério Público, porque é justamente nessas áreas onde estão localizados os maiores supersalários", complementa o economista. Penduricalhos

Entre os principais gastos estão as indenizações por férias não gozadas de integrantes da magistratura, que consumiram R$ 1 bilhão dos cofres públicos. Já para o Ministério Público esse valor ficou de R$ 464,2 milhões. Outro item, o de gratificações "por exercício cumulativo de ofícios" custaram ao Estado R$ 788,9 milhões no caso do Judiciário, e R$ 508,7 milhões no Ministério Público. Já os pagamentos retroativos somaram R$ 2 bilhões e R$ 1,1 bilhão, respectivamente. Para o gestor de políticas públicas Lucas Porto, gerente de advocacy do Movimento Pessoas à Frente, um quarto dos brasileiros diz acreditar que os servidores públicos recebem acima do teto, porém, ele diz que isso está concentrado em uma pequena minoria. "A média salarial é de R$ 3.300. Divulgar o estudo colabora para o aumento de confiança nas instituições, para desmistificar e valorizar o serviço público. Além disso, a gente entende que é urgente uma estrutura remuneratória que combata a desigualdade", diz.