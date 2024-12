Padilha: Mantemos confiança no compromisso do Senado em aprovar medidas do pacote fiscal

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 19, que o governo mantém a expectativa de que o Congresso finalize a aprovação de todas as medidas do pacote fiscal neste ano. Antes do início da sessão da noite desta quinta-feira, 19, no Senado, Padilha afirmou que o projeto de lei complementar (PLP) do pacote fiscal está entre as primeiras pautas a serem votadas pelos senadores.

"Acho que esse esforço todo que o Congresso está fazendo, de trabalhar para concluir a votação do marco fiscal, ainda este ano, de redobrar inclusive, torná-lo mais forte, mais robusto, é demonstração de cumprir à risca o marco fiscal que nós aprovamos o ano passado, estabelecendo esse compromisso com a sociedade", disse o ministro a jornalistas. Ele agradeceu o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assim como o da oposição. Padilha falou com a imprensa depois de reunião com Pacheco e líderes da Casa.