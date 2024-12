Pacheco marca sessão do Senado para 14h com previsão de votar PLP fiscal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agendou para 14h desta quinta-feira, 19, uma sessão deliberativa no plenário, com previsão de votação do projeto de lei complementar nº 210/2024, referente ao pacote fiscal do governo federal.

Segundo interlocutores de Pacheco, há também expectativa de apreciação de matérias a serem encaminhadas pela Câmara. Os deputados ainda analisam a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei do conjunto de cortes de gastos.