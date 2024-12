Galípolo diz que a barra para fazer qualquer tipo de mudança no guidance é alta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a sinalização de alta da Selic feita pela autoridade monetária, com a elevação para 12,25% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e a indicação de dois novos aumentos nessa magnitude no próximo ano, é mais um sinal do comprometimento do BC com a meta de inflação.