Galípolo: BC tem toda a autonomia, tem toda a confiança do presidente da República

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o BC vai buscar juro restritivo no nível necessário e pelo tempo necessário para perseguir a meta de inflação. Ele garantiu que a autoridade monetária tem autonomia e todas as ferramentas necessárias para isso e que há confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no trabalho realizado.

"O Banco Central tem todas as ferramentas necessárias para ele perseguir a meta e atingir a meta, sim, seja do ponto de vista técnico da política monetária, seja do ponto de vista institucional. O Banco Central tem toda a autonomia, tem toda a confiança do presidente da República também", afirmou durante coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).