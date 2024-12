Dólar cai 2,27% e fecha a R$ 6,1237, após atuação histórica do BC

Após cinco pregões seguidos de alta, em que subiu 5,20% e renovou pico histórico nominal, o dólar fechou a sessão desta quinta-feira, 19, em queda de 2,27%, a R$ 6,1237, após uma intervenção histórica do Banco Central no mercado de câmbio pela manhã. As mínimas do dia, quando a divisa tocou pontualmente o nível de R$ 6,10, vieram à tarde, com a votação do pacote fiscal na Câmara dos Deputados.

Como anunciado ontem à noite, o BC realizou logo após a abertura do mercado leilão de venda de US$ 3 bilhões de moeda à vista, totalmente absorvido. Foi pouco para o apetite dos investidores. Tanto que o dólar seguiu em alta e alcançou a marca de R$ 6,30 na máxima. Logo em seguida, o BC ofereceu US$ 5 bilhões em nova operação. Foi o maior valor para um único leilão da história do regime de câmbio flutuante, acima do registrado em 9 de março de 2020.