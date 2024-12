Diretor do BC destaca ambiente externo desafiador, em função sobretudo dos EUA

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, destacou nesta quinta-feira, 19, o ambiente desafiador no cenário externo, enfatizando a situação dos Estados Unidos durante coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). "O cenário, então, ambiente externo desafiador, em função, principalmente da conjuntura econômica nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação, sobre a postura do Fed", disse, referindo-se ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Um dos pontos destacados pelo diretor é da desinflação subsequente, como se dará o segundo estágio, por conta da política econômica do futuro governo e Donald Trump.