Curva de juros inclina e DI longo sobe mais de 30 pb por pessimismo com cenário fiscal

A curva de juros ganhou mais inclinação pouco antes das 10h30 da manhã desta quinta-feira, 19, com alta de 33 pontos-base (pb) nos longos e 23 nos curtos, diante do pessimismo do mercado financeiro com a tramitação do pacote de cortes de gastos, com sinais de desidratação das medidas e após o adiamento de ontem para hoje das votações da PEC e PL do pacote. O dólar há pouco tinha leve baixa.

Em relação aos leilões de títulos, um trader observa que o Tesouro melhorou sua atuação com lotes maiores de venda de NTN-B. "O Tesouro elevou o size de forma relevante, dando bastante saída para o mercado, caso precisem. Vamos ver se terá demanda. DI disparando por conta da desidratação e adiamento da PEC. Não tem nada a ver com a atuação do TN", diz.