Bolsas de NY fecham sem coesão após perda de fôlego da recuperação do tombo com Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem rumo único, após a perda de fôlego da recuperação parcial da forte liquidação da quarta-feira desencadeada pelo Federal Reserve (Fed), que sugeriu que as taxas de juros poderiam permanecer mais altas no próximo ano do que os investidores esperavam. O Dow Jones conseguiu amealhar leve alta, interrompendo a sequência mais longa de baixas desde 1974. Os investidores também monitoravam uma reviravolta inesperada no Congresso, onde um acordo para manter o governo aberto foi anulado por um tweet de Elon Musk.

O Dow Jones subiu 0,04%, fechando em 42.342,24 pontos, após ter derretido 2,58% ontem, quando completou dez quedas seguidas. O Nasdaq cedeu 0,10%, aos 19.372,77 pontos. O S&P 500 terminou o dia em queda de 0,09%, aos 5.867,08 pontos.