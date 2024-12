Bolsas da Europa fecham em fortes baixas, seguindo sinalizações de menor relaxamento do Fed

Além disso, o dia contou com a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que optou por uma manutenção dos juros.

As bolsas da Europa tiveram em sua maioria fortes recuos na sessão desta quinta-feira, 19, caindo mais de 1%, seguindo a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. O avanço nas expectativas de inflação e o sinal de uma trajetória com menos cortes de juros no próximo ano pesou nos ativos de risco ao redor do mundo.

"O Fed pode ter estragado o rali do Papai Noel", avisa a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, em referência ao fenômeno que historicamente costuma levar ganhos às bolsas na época do Natal.

A instituição cita o fato de três dirigentes do BoE terem votado por um corte, enquanto analistas esperavam apenas uma dissidência. Ao mesmo tempo, o BC britânico parece estar mais preocupado com o enfraquecimento da economia, após cortar a previsão para o PIB no quarto trimestre, de acordo com a análise. Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,14%, a 8.105,32 pontos.

Enquanto isso, observando especialmente os últimos desdobramentos na Alemanha e na França, o Julius Baer aponta que a zona euro continua enfrentando ventos contrários decorrentes da instabilidade política e de uma confiança comparativamente fraca dos consumidores, que o Banco Central Europeu (BCE) está tentando contrabalançar com taxas de juros mais baixas. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,20%, a 19.999,47 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,22%, a 7.294,37 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 1,78%, a 33.787,00 pontos. Em Madri, o Ibex35 cedeu 1,49%, a 11.445,00 pontos.

A menor queda foi em Lisboa, onde o PSI 20 caiu 0,05%, a 6.291,11 pontos, com a alta de 10,59% do Correios de Portugal, que fechou uma parceria estratégica com a alemã DHL para criar uma joint venture para unir esforços no comércio eletrônico em Portugal e na Espanha. A parceria pretende abordar as oportunidades de crescimento nos mercados de e-commerce e distribuição de encomendas.