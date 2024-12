BC faz leilões de linha de até US$ 4 bilhões nesta 6ª-feira, às 10h20 e às 10h40

O Banco Central anunciou um leilão de venda de dólares com compromisso de recompra (leilão de linha) de até US$ 4 bilhões nesta sexta-feira, 19, na modalidade pós-fixado Selic.

O leilão de linha A ocorrerá de 10h20 às 10h25, com montante de até US$ 2 bilhões. O leilão de linha B acontece das 10h40 às 10h45, também com montante de até US$ 2 bilhões. Ambos usarão como referência a taxa Ptax das 10h para a venda.