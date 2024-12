BC: Campos Neto faz live de despedida nesta 6ª-feira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa nesta sexta-feira, 20, das 15h às 16h, da Live "Roberto Campos Neto se despede e faz balanço da gestão", com transmissão pelo Canal do BC no YouTube. Das 16h às 16h30, faz teleconferência com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Veja abaixo a agenda dos diretores da autarquia