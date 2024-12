ANP publica versões finais do edital de licitações e contratos da Oferta Permanente

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta quinta-feira, 19, as versões finais do edital de licitações e dos contratos da Oferta Permanente de Concessão (OPC), que passou por consulta e audiência públicas realizadas no primeiro semestre deste ano. Prevista para janeiro, a antecipação da publicação vai permitir a inclusão de blocos que possuem validade da manifestação conjunta vencendo em junho de 2025, e confirma a estimativa do diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, que manifestou intenção de publicar o edital antes de deixar o cargo, no próximo dia 22.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estão em oferta no edital 332 blocos exploratórios de nova fronteira, sendo 44 em terra e 288 em mar, dispostos em 11 bacias sedimentares.

"Parte dos blocos disponíveis no edital possuem manifestações conjuntas cujas validades expiram em junho de 2025. Dessa forma, a agência incentiva que as empresas interessadas nos blocos em oferta enviem declaração de interesse com celeridade, não ultrapassando o final do mês de janeiro, abrindo um novo ciclo que corresponderia ao 5º Ciclo da OPC", disse a agência em nota. Esta semana, a ANP recebeu manifestações conjuntas relativas a diversos blocos e áreas com acumulações marginais, entre eles, 175 blocos das bacias de Campos e Santos que já constavam no edital publicado hoje e possuíam manifestações conjuntas com validade próxima ao vencimento. "Essas manifestações conjuntas destes blocos foram prorrogadas até dezembro de 2029, permitindo sua permanência no edital por maior tempo", explicou a agência.