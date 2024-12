Padilha e Durigan participam de almoço de Haddad com Pacheco e líderes

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, também participam do almoço do chefe da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes nesta quarta-feira, 18. Há expectativa de que Padilha fale após o encontro.

Haddad chegou à residência oficial da presidência do Senado por volta das 12h40. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), chegou logo em seguida.