Padilha diz que relatores para projetos do marco fiscal no Senado ainda não foram definidos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que os nomes dos relatores dos três projetos que compõem o pacote fiscal enviado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Senado ainda não estão fechados. De acordo com ele, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda vai se reunir com líderes para definir os indicados para relatar os textos.

"À medida que os projetos saem da Câmara e vão para o Senado, vão se definindo os relatores. Ainda não fechamos os três relatores dos instrumentos", comentou o ministro nesta quarta-feira, 18, a jornalistas.