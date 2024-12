Moedas globais: dólar tem forte alta, seguindo projeções do Fed em decisão e falas de Powell

O dólar avançou nesta quarta-feira, 18, após ganhar impulso com a divulgação da decisão do Federal Reserve (Fed) e a coletiva de imprensa do presidente da autoridade, Jerome Powell. Depois do anúncio do corte de juros em 25 pontos base, as sinalizações foram de que a autoridade deverá reduzir o nível da redução de taxas ao longo do próximo ano, elevando as projeções de inflação, e com dirigentes esperando um taxa dos Fed funds mais elevada ao final de 2025 do que anteriormente.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 1,00%, a 108,027 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar avançava a 154,59 ienes, a libra tinha queda a US$ 1,2583 e o euro recuava a US$ 1,0368.