Líderes do Congresso dos EUA chegam a acordo para evitar paralisação do governo

Líderes do Congresso dos Estados Unidos fecharam um acordo bipartidário na quarta-feira, 17, para manter o governo financiado até 14 de março do próximo ano e fornecer mais de US$ 100 bilhões em ajuda às vítimas dos desastres naturais que aconteceram no país neste ano. A legislação, que foi divulgada pouco antes do prazo final - previsto para sexta-feira -, evita a paralisação parcial do governo.

A proposta bipartidária também inclui outras medidas, como o financiamento da reconstrução da ponte Francis Scott Key, que desabou em Baltimore, a expansão da venda de etanol e a limitação de alguns investimentos na China.