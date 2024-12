Haddad deixa residência oficial da presidência do Senado após almoço com Pacheco e líderes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no período da tarde desta quarta-feira, 18, a residência oficial da Presidência do Senado após almoço com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes. O encontro durou mais de duas horas.

Além de Pacheco, participaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e líderes.