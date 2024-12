CPI da zona do euro (final) acelera e sobe 2,2% na comparação anual de novembro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,2% em novembro, ante 2,0% em outubro, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 18, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado final de novembro ficou abaixo da leitura prévia e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambas de 2,3%.

Assim, o CPI voltou a ficar acima da meta do Banco Central Europeu (BCE), de 2% ao ano. No confronto mensal, o CPI do bloco caiu 0,3% em novembro, em linha com o esperado.