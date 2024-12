Câmara começa discussão da PEC do pacote fiscal, que muda abono salarial e Fundeb

A Câmara dos Deputados começou na noite desta quarta-feira, 18, a discussão da Proposta de Emenda à Constituição do pacote fiscal, que traz alterações no abono salarial e no Fundeb. O texto também propõe disciplinar os chamados "supersalários", prorrogar a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e autorizar ajuste orçamentário em subsídios e subvenções.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o relator da PEC, deputado Moses Rodrigues (União-CE), retirou do texto a autorização para que a União, a partir de 2026, abata do Fundeb despesa com educação em tempo integral.