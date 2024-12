Boeing retoma produção de mais modelos de jatos, incluindo o 737

As fábricas norte-americanas da empresa Boeing voltaram a funcionar usando um sistema de gerenciamento de segurança para identificar e resolver possíveis problemas e garantir uma reinicialização ordenada, disse a diretora de Operações Stephanie Pope no LinkedIn.

"Em particular, dedicamos tempo para garantir que todos as equipes de produção estejam em dia com treinamentos e certificações, ao mesmo tempo em que posicionamos o estoque em níveis ideais para uma produção tranquila", disse Pope, que também atua como vice-presidente executiva.