BCE: dados recentes são consistentes com retorno sustentado da inflação à meta de 2%, diz Lane

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta quarta-feira, 18, que os dados recentes são consistentes com o retorno da inflação à meta de 2% de forma sustentada na zona do euro.

Em discurso durante evento virtual organizado pela MNI, Lane disse que os indicadores também sugerem um arrefecimento nas dinâmicas preços de serviços, o que deve apoiar contínuo alívio da inflação doméstica.