BC perde R$ 3,069 bilhões com swap cambial em dezembro, até o dia 13

O Banco Central perdeu R$ 3,069 bilhões com a sua posição em swap cambial em dezembro, até o dia 13, pelo critério caixa. Em novembro, o resultado foi negativo em R$ 20,282 bilhões.

A perda de dezembro atingiu R$ 1,655 bilhão pelo conceito de competência. Esse critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.