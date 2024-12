Appy diz que 1ª avaliação quinquenal da reforma tributária já está prevista para 2031

O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, reforçou que o projeto já prevê mecanismos de equilíbrio para balancear a alíquota média do novo tributo sobre consumo e a primeira revisão será feita em 2031. A trava fixada pelos parlamentares determina que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) deve ter alíquota média de 26,5%, mas o texto aprovado no Congresso deve ter elevado para o patamar de cerca de 28%.

"A reforma tributária já prevê a obrigação da avaliação quinquenal dos custos e benefícios de cada um dos regimes favorecidos, considerando seu impacto social e econômico. A primeira avaliação quinquenal está prevista para 2031", explicou durante o CNN Talks Reforma Tributária, realizado nesta quarta-feira, 18, em Brasília.