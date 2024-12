Alíquota média do IVA vai cair em relação ao que se paga hoje, afirma Appy

O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, pontuou que a alíquota do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA) vai cair em relação na comparação com a atual carga. Ele estima que a redução da sonegação, inadimplência e fraude pode diminuir a alíquota em 3 pontos porcentuais.

"A reforma tributária prevê que essa alíquota de referência vai ser fixada de forma a manter a carga tributária. Para quem paga atributos no Brasil hoje, a alíquota média vai cair em relação ao que paga hoje", disse ele, durante o evento CNN Talks Reforma Tributária, realizado nesta quarta-feira em Brasília.