AgroGalaxy, em recuperação judicial, adia divulgação de resultados financeiros para janeiro

Em comunicado, o diretor financeiro e de relações com investidores, Luiz Conrado dos Santos Carvalho Sundfeld, explicou que "o adiamento será suficiente para atender a todos os requisitos técnicos de registros e divulgação requeridos no atual cenário da companhia, para que os dados sejam apresentados de maneira detalhada e precisa, mantendo a qualidade das informações financeiras usualmente divulgadas".

A AgroGalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil, informou que foi adiada a divulgação das informações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2024, encerrado em 30 de setembro. Prevista inicialmente para esta quinta-feira (19 de dezembro), a nova data ficou para 20 de janeiro de 2025. O atraso foi atribuído ao processo de reestruturação interna da companhia após o pedido de recuperação judicial, protocolado em setembro na 19ª Vara Cível de Goiânia.

A companhia afirmou que o processo de recuperação judicial afetou os trabalhos de consolidação dos dados financeiros, especialmente devido à redução da equipe responsável e ao aumento da demanda da auditoria independente. Com dívidas de R$ 4,6 bilhões, a AgroGalaxy enfrenta um período de ajuste após ter fechado parte de suas operações e realizado cortes no quadro de funcionários.

Na semana passada, a empresa anunciou mudanças na diretoria. Marcelo Ematne Amaral renunciou aos cargos de diretor e membro do Comitê de Sustentabilidade. Para o lugar dele, o Conselho de Administração elegeu Luiz Sundfeld, executivo com passagens por empresas como Cofco International, ADM e Rabobank.

O plano de recuperação judicial apresentado pela companhia está em análise e deve ser submetido aos credores ainda este mês. Enquanto isso, a empresa reafirma seu compromisso com a transparência no processo e com a continuidade operacional.

As ações da AgroGalaxy encerraram o pregão desta terça-feira (17) cotadas a R$ 0,50, uma alta de 25%.