Esmorecimento do esforço de reformas e disciplina fiscal podem elevar juro neutro, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Na ata da reunião da semana passada, divulgada nesta terça-feira, 17, seus integrantes citam mais uma vez os "impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade".

No parágrafo 18 do documento, o colegiado repetiu que, em função da materialização de riscos, avalia que o cenário se mostra menos incerto e mais adverso do que na reunião anterior.