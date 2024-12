Databricks está finalizando captação de recursos de US$10 bilhões e planeja adiar IPO

A Databricks, empresa de análise de dados, está finalizando uma captação de recursos no valor de US$ 10 bilhões, em uma das maiores rodadas de investimento da história do Vale do Silício, o que avaliará a empresa em US$ 62 bilhões. O financiamento é liderado pela Thrive Capital, mas conta com investimentos da Andreessen Horowitz, DST Global, MGX e Wellington Management.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A empresa informou aos investidores que sua receita no ano fiscal que termina em janeiro será de US$ 2,6 bilhões, um aumento de 57% em relação aos 12 meses anteriores e, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence, nenhuma empresa de software dos EUA de capital aberto com mais de US$ 500 milhões em receita anual está crescendo tão rápido. A projeção de prejuízo operacional é de US$ 418 milhões, abaixo dos US$ 442 milhões do ano anterior.