Juros: risco fiscal e leilão de câmbio elevam taxas, além de falas Lula e de Trump

Os juros futuros fecharam o dia em alta expressiva, com novo salto das taxas a níveis inéditos nos contratos de longo prazo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 15,06%, de 14,89% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 15,05% para 15,52%. O DI para janeiro de 2029, a 15,27%, terminou na máxima histórica, de 14,61% no ajuste anterior.

O BC voltou hoje a vender dólares à vista (US$ 1,628 bilhão), além da operação de venda com compromisso de recompra (linha), conseguindo limitar o avanço da moeda. Segundo a Warren, a venda de dólares no mercado spot na semana passada já havia contaminado o DI, "ao deslocar o prêmio de risco do mercado de câmbio para esse mercado e ao acarretar certa perda de eficácia da utilização de hedge de posições aplicadas em juros mediante a utilização de derivativos cambiais", segundo o estrategista-chefe Sérgio Goldenstein.

O sócio-fundador da Oriz Partners, Carlos Kawall, lembra que o DI é um mercado mais vulnerável neste sentido. "Na bolsa, as próprias empresas podem anunciar compra de ações e no dólar, o BC tem um poder, via swap, linha, o spot etc.", afirma. O Tesouro pode até entrar para defender a desvalorização dos títulos, mas tem atuação limitada. "O que já vem fazendo é tirar um pouco o pé do acelerador dos leilões", diz.

O trader de renda fixa da Connex Capital Gean Lima viu a dinâmica das taxas hoje ligada aos seguintes fatores: a piora da projeção do Tesouro para a Dívida Pública do Governo Geral (DBGG) e do déficit primário do governo central; leilão do BC; e a cautela com a agenda da semana que tem amanhã a ata do Copom e na quarta-feira a reunião do Federal Reserve.

No relatório de Projeções Fiscais, o Tesouro estima que a DBGG vai subir até 2027, iniciando o processo de estabilização a partir de 2028, quando o índice alcança 81,6% do PIB. Segundo o documento, a estabilização da dívida em 2028 exige um resultado primário de 0,7% do PIB em 2028. Além disso, prevê que o governo central terá déficits de 0,6% do PIB em 2024, 0,4% do PIB em 2025 e de 0,1% do PIB em 2026, estimativas que se afastam das metas do arcabouço.