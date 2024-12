FUP: Petroleiros são contra emenda à reforma tributária em benefício da Ream

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas (Sindipetro-AM) informaram, em nota, sua contrariedade à proposta de emenda à reforma tributária que isenta de PIS/Cofins e ICMS a Refinaria da Amazônia (Ream). Essa refinaria é controlada pelo grupo Atem desde 2022, quando foi vendida pela Petrobras. Os parlamentares argumentam que a emenda poderia estimular a atividade de refino na região.

A emenda foi apresentada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), com apoio do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado. Nas palavras da FUP, o trecho sugerido teria o objetivo de "beneficiar um empresário amigo do Amazonas por meio de isenções tributárias à Ream".