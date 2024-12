Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com crises políticas na França e na Alemanha

As bolsas da Europa fecharam na maioria em queda nesta segunda-feira, 16, em uma sessão intensa no quadro político das duas maiores economias da zona do euro. Na Alemanha, o governo do chanceler federal Olaf Scholz foi derrotado na votação de uma moção de confiança no parlamento hoje, o que abrirá caminho para eleições em fevereiro. Na França, a Moody's rebaixou o rating do país, de Aa2 para Aa3 e alterou a perspectiva de "negativa" para "estável". É o começo de uma semana intensa, que contará ainda com decisões de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Federal Reserve (Fed). O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,14%, a 515,71 pontos.

A Moody's citou expectativa por piora nos fundamentos das contas públicas francesas, em meio ao impasse na aprovação do orçamento do ano que vem. O imbróglio derrubou o agora ex-primeiro-ministro Michel Barnier, que foi substituído pelo centrista François Bayrou. Líder da extrema-direita da França, Marine Le Pen caracterizou como "positivo" o encontro que teve hoje Bayrou. Le Pen disse ter entendido haver maior disposição de Bayrou de manter diálogo com a oposição. Para ela, o "método" parece "mais positivo" que o empreendido por Barnier. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,71%, a 7.357,08 pontos.