Bolsas da Ásia fecham em queda, após decepção com dado de varejo na China

São Paulo, 16/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam em queda hoje, após a decepção com dado de varejo na China reforçar os temores em relação ao desempenho da segunda maior economia do planeta.

As vendas no varejo chinês tiveram expansão anual de 3% em novembro, bem abaixo do acréscimo de 4,7% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal .

Nos mercados, o indicador se sobrepôs à surpresa positiva da produção industrial e aos sinais de melhora nas vendas de imóveis. O índice Xangai Composto encerrou a sessão em baixa de 0,16%, a 3.386,33 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,03%, a 2.049,10 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 0,88%, a 19.795,49 pontos.

Fora da China, o índice Kospi perdeu 0,22% em Seul, a 2.488,97 pontos. No final de semana, o parlamento da Coreia do Sul aprovou o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, em meio a crise política causada pela decisão dele de decretar lei marcial temporariamente no começo do mês.

Em Tóquio, o Nikkei cedeu 0,03%, a 39.457,49 pontos. O mercado aguarda a decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ), na quinta-feira, poucos horas depois do encontro do Federal Reserve (Fed).