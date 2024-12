BCE: Gradualismo em alívio garantirá que desinflação não ficará estagnada acima da meta

A integrante do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, afirmou que, com as taxas de juros se aproximando do território neutro na zona do euro e com os riscos para a perspectiva de inflação amplamente equilibrados, a política monetária deve prosseguir gradualmente e permanecer dependente de dados.

Em Simpósio CEPR Paris 2024, organizado pelo Banque de France nesta segunda-feira, 16, a dirigente disse que o gradualismo no processo de alívio monetária poderá garantir que a desinflação não fique estagnada acima da meta de 2%, evitando ao mesmo tempo fraqueza desnecessária no mercado de trabalho e na economia em geral.