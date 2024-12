BC volta a intervir no mercado em meio à escalada do dólar, mas moeda americana bate recorde

Em meio à escalada do dólar, que permanece acima dos R$ 6 praticamente desde que o governo anunciou o pacote fiscal, no final de novembro, o Banco Central fez nesta segunda-feira, 16, uma nova intervenção no mercado. Apesar da medida, a moeda americana fechou o dia a R$ 6,0934, em alta de 1,03%, e renovou o recorde em mais de 30 anos do real. Logo após a abertura do mercado, quando a cotação da moeda americana chegou a R$ 6,0986 (alta de 1,12%), o BC anunciou um leilão de moeda à vista, no valor total de US$ 1,6 bilhão - o lote foi todo vendido, a R$ 6,04.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais tarde, foi feito um novo leilão, de US$ 3 bilhões, com compromisso de recompra (o chamado leilão de linha). Esse lote também foi todo vendido.

Mesmo assim, não foi suficiente para o mercado. Às 12h50, o dólar à vista tinha alta de 0,69%, cotado a R$ 6,0729. A moeda americana acumula nos últimos 30 dias uma alta de cerca de 5% e, no ano, de mais de 25% (ver grafico). Os juros futuros, no contratos para 2026 a 2029, também operavam em alta, atingindo patamar superior a 15% ao ano. As ofertas de liquidez de dólar feitas nesta segunda-feira visaram a suprir a demanda maior de empresas para remessas de dividendos de fim de ano ao exterior, mas não desviam a moeda americana do seu viés de alta, que reflete principalmente uma enorme cautela do mercado financeiro com o cenário fiscal. A apresentação de um pacote de contenção de gastos pelo governo teve efeito contrário ao esperado: ampliou as desconfianças do mercado em relação à capacidade do executivo de melhorar as contas públicas, o que teve efeito direto no câmbio.

Por conta dessa desconfiança, na última semana o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu endurecer a política monetária, elevando a taxa de juros em 1 ponto porcentual (de 11,25% para 12,25%), e sinalizando mais duas altas de mesma magnitude nas reuniões seguintes. Agenda apertada O mercado monitora também declarações feitas nesta manhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que garantiu que o governo irá cumprir a meta fiscal. Segundo ele, o presidente está "a par da situação das medidas fiscais no Senado e na Câmara".