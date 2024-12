Abrasce: shoppings preveem aumento de 6,9% nas vendas no Natal e movimentação acima de R$ 6 bi

A previsão é de que as vendas somem R$ 6,02 bilhões, enquanto o fluxo de visitantes aumente 6%, impulsionado por estratégias como ampliação de horários de funcionamento e campanhas promocionais.

O período de Natal deve registrar uma movimentação intensa nos shopping centers brasileiros, com crescimento estimado de 6,9% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), realizado entre os dias 2 e 10 de dezembro.

Entre as principais iniciativas dos shoppings, destacam-se os formatos "Ganhe e Concorra" (52%), "Compre e Ganhe" (23%) e sorteios (20%). O modelo Ganhe e Concorra cresceu em popularidade em relação a 2023, quando apenas 35% dos empreendimentos adotaram a estratégia.

Campanhas Compre e Ganhe oferecem brindes como panetones e chocotones (48%), enquanto os sorteios têm prêmios como carros (49%) e vales-compras (10%).

A Abrasce também aponta que o ticket médio neste Natal deve alcançar R$ 217,34, representando um aumento de 5% em comparação aos R$ 207,04 de 2023. As categorias mais procuradas pelos consumidores são: vestuário (88%); perfumaria e cosméticos (80%) e calçados (70%). Com horários estendidos e ações promocionais, os shoppings esperam consolidar o Natal como a data mais lucrativa do ano para o varejo.