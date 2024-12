PMI composto do Japão sobe de 50,1 em novembro para 50,8 em dezembro, mostra prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 50,1 em novembro para 50,8 em dezembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank. O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

Na mesma linha, o PMI de serviços avançou de 50,5 para 51,4 no mesmo período, também em território de expansão.