Secom/Pimenta diz que Brasil vive momento de especulação do mercado e elogia trabalho de Haddad

O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, disse ontem que o Brasil vive uma "fase aguda" de especulação por parte do mercado. Segundo ele, o capital especulativo "sempre aposta no caos e contra o governo". Pimenta reforçou que os grandes números da economia estão excelentes e elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Temos certeza que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad sabe o que está fazendo para garantir estabilidade econômica com o Brasil continuando a crescer, distribuindo renda e garantindo a melhoria de vida da população que mais precisa", disse em entrevista à Record TV. "Lula não foi eleito para agradar ao mercado ou para ser um agente do mercado, foi eleito para trazer dignidade para a maioria do povo brasileiro", emendou.