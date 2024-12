Taxas de juros sobem após IBC-Br mais forte e com Treasuries, descoladas do dólar

Os juros futuros avançam nesta sexta-feira, 13, com mais força até o miolo da curva, em meio a máximas dos rendimentos dos Treasuries. Além disso, o IBC-Br subiu 0,14% em outubro, na margem, superando a mediana das estimativas de analistas de estabilidade, o que é fator para pressionar as taxas mais curtas.

O movimento se dá apesar do recuo do dólar ante o real. O dado vem após números mais robustos do varejo e serviços desta semana, o que corrobora a estratégia de altas mais agressivas da Selic em meio ainda ao risco fiscal.