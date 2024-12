S&P reitera rating BBB do México; perspectiva segue estável

A S&P Global manteve o rating do México e afirmou a perspectiva estável, ao levar em conta o compromisso da administração de Claudia Sheinbaum de reduzir o déficit fiscal do país e estabilizar as finanças públicas e o peso da dívida.

O rating em moeda estrangeira de longo prazo do México seguiu em 'BBB'. A perspectiva foi mantida estável.