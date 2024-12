Ideia é iniciar votação do pacote na segunda-feira, no mais tardar na terça, diz Átila Lira

O deputado federal Átila Lira (PP-PI), relator do Projeto de Lei Complementar 210/24, que altera a lei complementar 200/2023 e institui o regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade econômica do País, afirmou na manhã desta sexta-feira, 13, em entrevista à GloboNews, que os congressistas pretendem iniciar a votação do projeto na próxima segunda-feira, 16, ou, no máximo, até terça-feira, 17. "A nossa ideia é que a gente inicie essa votação segunda, no mais tardar, terça-feira", declarou o parlamentar. Átila explicou que o prazo é para garantir tempo para que o Senado também possa analisar e votar a matéria. "É importante que tanto a Câmara quanto o Senado, mesmo com esse problema de tempo, possam dar um recado à economia nacional e à economia mundial."

O deputado destacou a relevância da aprovação para enfrentar desafios econômicos. "O Brasil está enfrentando o problema grave dos juros, a questão do dólar, e se a gente conseguir entregar a aprovação - claro que vai ter ajustes, os três projetos -, mas o Governo está sensível, ele sabe que vai ter que ceder alguns pontos, inclusive para o setor produtivo, mas também para outros segmentos da sociedade", disse na entrevista.

Com a votação marcada para a próxima semana, a expectativa é de que o texto-base seja aprovado sem grandes alterações na Câmara. No Senado, entretanto, o projeto pode enfrentar maior resistência, especialmente de parlamentares da oposição. Gatilhos Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Átila deve retirar do texto o trecho que autoriza o Executivo a limitar a utilização de créditos para compensação de débitos de tributos ou contribuições no caso de resultado fiscal negativo nas contas públicas. O PLP relatado por Lira traz gatilhos e outros aperfeiçoamentos ao arcabouço fiscal.