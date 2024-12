Confiança empresarial sobe ao maior nível desde fevereiro de 2023, mostra FecomercioSP

Esse foi o quarto mês consecutivo de alta no indicador, que também apresentou crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

As expectativas otimistas para as vendas da Black Friday e do Natal surtiram efeitos positivos sobre a confiança do empresariado varejista paulistano, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em novembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela mesma entidade, alcançou 112,1 pontos, maior patamar desde fevereiro de 2023.

Investimentos e contratações

O otimismo também se refletiu nos componentes do Icec. O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) registrou alta de 1,8% em novembro, alcançando 109,1 pontos, o maior patamar desde novembro de 2022. Já o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) atingiu 144,2 pontos, 4,7% acima do apurado em novembro de 2023.

Apesar do avanço, o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (Icaec) permanece na zona de pessimismo, com 83,1 pontos, embora tenha apresentado um leve crescimento de 0,6% em relação a outubro.