BC da Alemanha corta projeções para economia, espera estagnação e vê risco por tarifas dos EUA

O banco central da Alemanha, conhecido como Bundesbank, cortou as projeções para o desempenho da maior economia da Europa nos próximos anos, com expectativa de que a atividade fique estagnada até meados do ano que vem. Em relatório divulgado nesta sexta-feira, 13,, a instituição prevê que o Produto Interno (PIB) alemão encolherá 0,2% em 2024, comparado com estimativa de expansão de 0,3% informada em junho. A autoridade monetária também cortou drasticamente a previsão para o crescimento em 2025 (de 1,1% para 0,2%) e em 2026 (de 1,4% para 0,8%), sempre em termos ajustados. Para 2027, o BC vê alta de 0,9%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A economia alemã não está apenas lidando com ventos contrários econômicos persistentes, mas também com problemas estruturais", afirmou o presidente do Bundsbank, Joachim Nagel.