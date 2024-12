Ambev adota rede privativa de internet para digitalizar fábricas e armazéns de bebidas

A Ambev assinou contrato com a Telefônica Brasil (dona da Vivo) e com a Nokia para instalação de uma rede privativa de internet 4G em 30 pontos operacionais, como armazéns, fábricas, centros logísticos e de distribuição. Para a produtora de bebidas, a medida faz parte da agenda de digitalização das atividades - a chamada indústria 4.0 - enquanto para as empresas de telecomunicações esse tipo de negócio é uma das principais apostas de crescimento no mercado. A rede privativa na Ambev terá uso em aplicações de internet das coisas, inteligência artificial e big data. Na prática, permitirá a conexão de milhares de sensores e dispositivos ao mesmo tempo, com tráfego massivo de dados por meio da transmissão de um sinal exclusivo (sem interferências externas). Isso será usado para a automatização de operações e ganho de eficiência logística, por exemplo, habilitando aplicações de Armazéns Inteligentes integradas aos seus Sistemas de Gerenciamento de Armazéns (WMS).

"O mercado de redes privativas no Brasil está em constante desenvolvimento, entretanto, ainda passa por uma curva de maturidade rente ao potencial total que vislumbramos", observou o diretor de IoT, Big Data e Inovação B2B da Telefônica, Adriano Pereira. "Ainda há um próspero caminho pela frente para o crescimento de redes privativas no País". A maior parte das iniciativas é feita com o sinal de internet 4G. Por sua vez, a chegada do 5G - com maior velocidade e menor latência - está contribuindo para aumentar o potencial das aplicações. "Os projetos, atualmente, são mais 4G, porque esta tecnologia já atende grande parte dos casos usos de nossos clientes. O 5G confere uma menor latência e um maior rendimento, que são mais aderentes para casos de usos ainda em desenvolvimento no Brasil, como por exemplo, carros autônomos, cirurgias remotas e outros", citou Pereira.