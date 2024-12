Alckmin critica alta nos juros e diz esperar em 2025, com mudanças no BC, algo 'mais razoável'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, criticou o novo nível da taxa Selic, que foi elevada para 12,25% nesta semana, e disse esperar que no próximo ano, a partir das mudanças no Banco Central, exista algo "mais razoável". "Então, eu espero que no próximo ano, com as mudanças aí do Banco Central, a gente tenha uma coisa mais razoável. Porque isso acaba inibindo o investimento", disse Alckmin durante agenda na Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Em 2025, a composição do BC mudará a partir da nova presidência de Gabriel Galípolo e da posse de três novos diretores indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o BC, toda a diretoria atual, inclusive Galípolo, atual diretor de Política Monetária, votaram pela elevação da Selic em um ponto porcentual na quarta-feira, 11.