Vale inicia desenvolvimento de unidade nos EUA para produzir briquete de minério ferro

Após negociações com o Departamento de Energia (DOE) do Governo dos Estados Unidos, a Vale dará início à primeira fase do desenvolvimento de uma planta industrial no estado da Louisiana. Em 2025, a empresa aplicará R$ 3,8 milhões dos fundos concedidos em estudos de engenharia.

A Vale firmou um acordo através do Industrial Demonstrations Program (Programa de Demonstrações Industriais, do Bipartisan Infrastructure Law (Lei de Infraestrutura Bipartidária) e do Inflation Reduction Act (Lei de Redução da Inflação). O acordo prevê alocação de US$ 282,9 milhões até 2031. A concessão é feita à Vale USA LLC, afiliada integral da Vale.