Taxas avançam com mensagem dura do Copom e pessimismo fiscal

A percepção é de que a política monetária terá de ser até mais agressiva que o sugerido pelo colegiado para compensar a falta de rigor na gestão das contas públicas, diante do pessimismo sobre a aprovação do pacote de corte de gastos ainda em 2024. A precificação da curva para a decisão de janeiro já embute um aumento de 1,25 ponto porcentual, com Selic terminal próxima novamente dos 16%.

Os juros futuros fecharam a sessão em alta, mais acentuada na ponta curta, em função da reação ao comunicado do Copom mais hawkish do que o previsto. O impacto ao longo do dia, porém, acabou sendo contaminado pelas preocupações com o cenário fiscal, em meio ainda à maior cautela no ambiente externo.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saltou de 14,26% para 14,66% e a do DI para janeiro de 2027, de 14,49% para 14,71%. A taxa do DI para janeiro de 2029 encerrou em 14,16% (de 14,12%).

O efeito Copom na ponta curta foi ainda potencializado pelo resultado das vendas do varejo. O varejo restrito avançou 0,4% e o ampliado, 0,9%, em outubro abre setembro. As medianas eram de -0,2%, com intervalo de -1,3% a +0,5%, e 0,7% (intervalo de -1,4% a zero).

No fim da manhã, o recuo da ponta longa começou a perder fôlego com a piora do câmbio e na curva americana, com os Treasuries pressionados para cima. A virada consistente de sinal veio no começo da tarde, após apuração do Broadcast de que representantes do Judiciário estão defendendo junto a deputados mudanças no trecho da PEC do pacote que trata do combate às exceções ao teto remuneratório do funcionalismo público.

Já o relator de um dos projetos, deputado Isnaldo Bulhões, disse que fará ajustes nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas manterá a regra do salário mínimo como enviado pelo governo. Com os projetos do pacote travados no Congresso, há impasse sobre a inclusão do novo valor do mínimo, a vigorar a partir de 2025, no Orçamento.

Mesmo o impacto, que seria positivo, da alteração do projeto que estabelece gatilhos para o arcabouço foi relativizado. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a mudança será feita para garantir que o superávit financeiro de alguns fundos públicos só possa ser usado para amortizar a dívida.