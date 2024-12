Relator da PEC do corte de gastos na Câmara prevê votação na próxima semana

Deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil-CE) é o relator da PEC do Corte de Gastos / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado federal cearense Moses Rodrigues (União Brasil), designado relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Corte de Gastos, disse acreditar, nesta quinta-feira, 12, que a votação do projeto acontecerá na próxima semana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele afirmou também, em exclusiva ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, que se reunirá, ainda nesta quinta, com quatro partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, PCdoB, PSB e PDT) para buscar consenso antes de discutir os principais pontos da PEC com os demais partidos.

Entre os principais pontos destacados pelo parlamentar a serem discutidos na reunião estão o impacto da proposta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e a questão dos supersalários.

Fundeb e DRU Quanto ao Fundeb, Moses Rodrigues lembrou que está prevista na proposta do governo que até 20% dos recursos do fundo sejam destinados à questão da escola de tempo integral. “Para você ter uma ideia, o repasse do FUNDEB para 2024 está na casa de R$ 50 bilhões Para o próximo ano, 2025, deve chegar a cerca de R$ 57 bilhões, e em 2026, deverá alcançar aproximadamente R$ 62 bilhões”, explicou. “Então, vamos dialogar com os representantes parlamentares que têm essa bandeira, para encontrarmos uma solução que preserve ao máximo o investimento em educação. Mas há outras pautas também. Por exemplo, a questão da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que é mais tranquila, pois ela apenas prorroga algo que já aconteceu no governo anterior e cria a possibilidade de remanejamento”, citou o coordenador da PEC do Corte de Gastos.