Petróleo fecha em queda após previsão da AIE conter efeito de apreensão sobre sanções à Rússia

Em dia volátil, os contratos futuros do petróleo fecharam a quinta-feira, 12, em baixa após o corte na previsão para demanda global da commodity este ano pela Agência Internacional de Energia (AIE). O movimento ocorreu após sólidos ganhos na sessão anterior, em meio às perspectivas de sanções mais rígidas contra a Rússia.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 0,38% (US$ 0,27), a US$ 70,02 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,15% (US$ 0,11), a US$ 73,41 o barril.