Petrobras confirma assinatura de contratos para contratação de 12 barcos PSV

Em linha com o que disse sua presidente Magda Chambriard mais cedo, a Petrobras confirmou em comunicado nesta quinta-feira, 12, a assinatura e contratos de construção e afretamento de 12 embarcações de apoio do tipo Platform Supply Vessel (PSV) no valor de R$ 16,5 bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões no Brasil. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Essas embarcações serão fundamentais para as operações de logística de Exploração e Produção da companhia até 2028", disse a Petrobras sobre os barcos a serem construídos pela Bram Offshore e Starnav Serviços Marítimos.